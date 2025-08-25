Прикарпатські правоохоронці попрощалися із загиблим на війні поліцейським Олександром Солов’янчиком

На колінах та зі сльозами на очах зустрічали Героя-поліцейського його рідні, друзі, бойові побратими, колеги, небайдужі містяни, та керівники поліції Івано-Франківщини і Волині.

Церемонія прощання відбулася у Катедральному соборі Святої Трійці у Луцьку

Підполковник поліції Олександр Солов’янчик – старший інспектор відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Івано-Франківській області. Правоохоронець загинув 22 липня 2025 року у місті Краматорськ на Донеччині внаслідок ворожого авіаудару. Йому навіки 38 років.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на поліцію Франківщини

Свою службу в правоохоронних органах Олександр розпочав у 2011 році. З 2015 року він служив у Національній поліції України, працював слідчим та оперуповноваженим у різних підрозділах. Торік перевівся до батальйону поліції особливого призначення та ніс службу на Донеччині.

Полеглий Олександр Солов’янчик

Колеги пам’ятають Олександра як порядного, чесного, справедливого чоловіка, чуйність і відповідальність якого відчував кожен, хто поруч. Він був відданий службі та Україні до останнього подиху…

У загиблого залишилися маленька донька, дружина та батьки.

За військовою традицією прапор України начальник обласної поліції Івано- Франківщини Сергій Безпалько передав дружині поліцейського. Це символ того, що Олександр назавжди залишиться частиною історії боротьби за незалежність України.

Поліція Івано-Франківщини глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя