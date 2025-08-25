ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські рятувальники отримали чергову благодійну допомогу від канадської організації Firefighter Aid Ukraine

Автор: Уляна Роднюк
25/08/2025 21:31
Рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення отримали необхідне обладнання та спорядження для верхолазів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Дане обладнання буде використовуватися для виконання завдань за призначенням та надання допомоги всім, хто її потребує.

Щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам — Firefighter Aid Ukraine та Nova Ukraine — за підтримку та доставку обладнання у непрості для України часи.

Співпраця з Firefighter Aid Ukraine триває з 2014 року та дозволяє не лише підвищувати рівень професіоналізму рятувальників, а й зміцнювати міжнародні зв’язки, які особливо важливі у сучасних складних умовах.

