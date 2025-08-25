Мати звільненого з полону Ярослава Гелема розповіла про зустріч із сином

Мати Ярослава Гелема, який 24 серпня повернувся з російського полону, поїхала до Чернігова, не маючи жодного підтвердження про звільнення сина — вона просто вірила, що він потрапив у список на обмін. Уже перебуваючи там разом із рідними, жінка отримала дзвінок від СБУ з радісною звісткою: Ярослав — вже в Україні.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Суспільне

“Придумала собі, що він буде, і я поїхала. Це було не сподівання, це була впевненість. Коли вже стояли під воротами, де пропускали на територію, куди під’їжджають до лікарні, мені перетелефонували з СБУ і сказали, що син уже обміняний”, — каже Галина Гелем.

Через декілька годин жінка побачилася із сином.

“Почало “виходити” те, що тримала у собі весь цей час. Поплакала трішечки, обняла. Найперше говорила, що люблю, що чекала. Він схуд дуже сильно, видно втому. З його слів, ці два роки — так, ніби викреслені з життя. На мій погляд, то не так. Просто досвід кардинально відрізняється від попереднього життя, бо той досвід що він там отримав, далеко не такий, як у всіх нас”, — говорить Галина Гелем.

Зі слів матері військовослужбовця, Ярослав Гелем мобілізувався 26 лютого 2022 року. Спочатку він служив у роті охорони Калуша, а через рік його перевели у 419 окремий стрілецький батальйон.

“Уже у цьому складі він був під Костянтинівкою, Часовим Яром, Бахмутом. Відтак 9 липня 2023 року син пішов на завдання і через два дні потрапив у полон під Кліщіївкою”, — розповідає жінка.

Рідні Ярослава впізнали його на відео у російських Telegram-каналах 14 липня 2023, тож зрозуміли, що він потрапив у полон. 7 вересня того ж року цю інформацію підтвердили в Червоному Хресті.

“У березні 2024 року мені перетелефонував один зі звільнених і сказав, що був з Ярославом у Суходольській колонії Луганської області півтора року, а у грудні 2024 їх перевели у Кемеровську область РФ, у Маріїнськ, і вже звідти він звільнився. Я синові писала листи, то з восьми він отримав тільки три. Але від нього ми не отримували жодних звісток”, — пригадує мати звільненого з полону бійця.

Жінка каже, що упродовж усього перебування сина в полоні вона відчувала сильну підтримку від людей.

“Усі родичі до одного на нього чекали, всі друзі, навіть просто знайомі. Я відчувала підтримку від усього Калуша, від наших українців з цілого світу”, — додає Галина Гелем.

Окрім Ярослава Гелема, 24 серпня 2025 року з російської неволі повернулися ще три військовослужбовці з Івано-Франківщини — Олег Говдяк, Михайло Жоновський та Андрій Лотинець.