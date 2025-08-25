Патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезу водійку, що спричинила ДТП

Учора патрульні отримали повідомлення з приводу ДТП на вулиці Береговій. Заявниця повідомила, що водійка мототранспорту Honda допустила наїзд на острівець безпеки.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області



Під час спілкування з 21-річною кермувальницею інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування підтвердило – у її крові було 2,27 проміле алкоголю.

Також, патрульні встановили, що у жінки відсутнє посвідчення водія, оскільки вона його не отримувала.

В підсумку водійка отримала три адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), за ст. 126 (Керування без відповідних документів) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.