Патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезу водійку, що спричинила ДТП

Учора патрульні отримали повідомлення з приводу ДТП на вулиці Береговій. Заявниця повідомила, що водійка мототранспорту Honda допустила наїзд на острівець безпеки.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області
Під час спілкування з 21-річною кермувальницею інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування підтвердило – у її крові було 2,27 проміле алкоголю.
Також, патрульні встановили, що у жінки відсутнє посвідчення водія, оскільки вона його не отримувала.
В підсумку водійка отримала три адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), за ст. 126 (Керування без відповідних документів) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.