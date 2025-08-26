ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили майже 900 орків та понад 30 артсистем
Автор: Ігор Василик
26/08/2025 07:45
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.08.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1077830 (+890) осіб / persons
  • танків / tanks – 11134 (+4) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23178 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31979 (+33) од
  • РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1211 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53442 (+95)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59769 (+97)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3950 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Оцінка втрат противника з 2022 по 2025 рік.

