Сьогодні у Коломиї проведуть в останню путь полеглого офіцера-спецпризначенця Ігоря Мартинюка
Сьогодні у Коломиї проведуть в останню путь полеглого офіцера-спецпризначенця Ігоря Мартинюка

Автор: Ігор Василик
26/08/2025 08:03
У понеділок 25 серпня, десятки людей на колінах зустрічали скорботний кортеж загиблого коломиянина, капітана поліції, спецпризначенця Ігоря Мартинюка.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ , із посиланням на сайт новин Інформатор

Ігор Мартинюк – капітан поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, спецпризначенець.

З 2014 року неодноразово брав участь в АТО. Служив на посаді старшого інспектора відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення.

Загинув захисник 22 серпня 2025 року, від авіаційного удару окупантів. 

Поліція України на узбіччі дороги

Вчора, 25 серпня, жителі Коломиї та колеги по службі на колінах зустріли скорботний кортеж Героя.

Похорон героя відбудеться у понеділок, 26 серпня.

Початок похорону о 10:00 годині. в церкві священномученика Йосафата.

Поховають воїна на Алеї Слави.

