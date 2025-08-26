Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого захисника Миколу Мицканюка

Сьогодні Косівська громада проведе в останню путь полеглого 29-річного героя Миколу Мицканюка, який загинув під час виконання військового обов’язку, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Герой загинув 01 липня 2025 року

Свій останній бій Микола Мицканюк прийняв поблизу населеного пункту Часів Яр, що на території Донецької області.

Вчора скорботний кортеж із тілом полеглого героя прибув на рідну Косівщину.

У вівторок 26 серпня, полеглого героя проведуть в останню путь.

Похорон розпочнеться о 10.00 годині у рідному селі Миколи Мицканюка – Вербовець.

Громаду закликають гідно провести полеглого героя.