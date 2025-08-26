“Вони – велике майбутнє”: український тренер оцінив перспективи дуету Лузан/Федорів після виступу на чемпіонаті світу

Старший тренер збірної України, особистий тренер Людмили Лузан Микола Мацапура прокоментував виступ спортсменки на чемпіонаті світу та поділився своїми очікуваннями до новоствореного дуету Лузан та Федорів.

Про це пише “Галка” з посиланням на “XSPORT”.

– Звичайно ж, я дуже задоволений таким виступом, – дав оцінку Микола Іванович. – За великим рахунком, не очікував такого результату. Думав одну медальку золоту візьмем, одну-дві срібного-бронзового гатунку.

Для мене такий результат – це дуже, як кажуть в Україні, файно.

Знав, що ми готові, сильно готові. За контрольними тренуванням показували дуже високі часові показники. Але одна справа – контрольне змагання, зовсім інша – чемпіонат світу. Тут зовсім інша психологія.

І, найголовніше, як спортсменка впорається з хвилюванням та відповідальністю. Трохи нервова така обстановка. Слава Богу, Люда впоралася, виступила чудово.

Зараз відчуття, я б сказав, «розслабухи» Хочеться навіть 100 грамів випити, хоча я не п’ю (сміється).

– Яким вам бачиться потенціал новоствореної двійки Лузан – Федорів?

– Чесно кажучи, до цих змагань я не вірив в цю двійку, і казав про головному тренеру, що двійка буде четвертою-шостою, оскільки бачив сильних конкурентів в особі китаянок, канадійок, іспанок і угорок. «Десь за ними й будемо», – такою мені бачилася диспозиція.

Але, те, як Іра добре показала себе і на останніх тренуваннях, і безпосередньо на змаганнях – вона просто молодець.

Щодо перспектив, думаю, що ця двійка має дуже-дуже велике майбутнє.

– Як далі піде підготовка? Чи думаєте про це?

– Думаю, звичайно, оскільки це важлива складова майбутніх результатів. Треба з Юрієм Володимировичем разом подумати, спланувати сильні збори.

Мають бути хороші умови для роботи на воді, харчування і проживання. В Португалії, наприклад, на останніх зборах, харчування і проживання було нормально, а от погодні умови, умови на воді, прямо скажемо, підкачали.

Можливо, Італія чи Туреччина, де ми вже знаємо умови. Треба вже працювати з прицілом на Олімпіаду.

Як повідомляли ЗМІ раніше, спортсменка з Івано-Франківщини Людмила Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року з веслування на байдарках і каное.