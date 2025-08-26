Прикарпатська команда зі спортивного орієнтування вперше виграла Чемпіонат України ФОТО

Вперше за часів Незалежності України команда з Івано-Франківщини посіла перше місце у загальнокомандному заліку серед дорослих на чемпіонаті України з естафет з орієнтування. Загалом спортсмени вибороли дев’ять перших, три других та п’ять третіх місць.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на “Спортивні новини Прикарпаття”.
Результати спортсменів
Коротка дистанція, заданий напрямок:
- Ж-12 – Олеся Полицька (перше місце) та Софія Лизень (третє місце);
- Ж-14 – Наталія Плібанська (друге місце);
- Ж-16 – Вікторія Баранівська (третє місце);
- Ж-20 – Ольга Єнкало (перше місце);
- Ч-16 – Олександр Балашовець (друге місце);
- Ч-21Е – Олександр Кецик (перше місце) та Володимир Федосеєнко (друге місце).
Естафета триетапна:
- Ж-14 – Наталія Плібанська, Анастасія Каблак та Марта Долина (перше місце);
- Ж-21Е – Євгенія Магас, Мирослава Дисак та Ольга Єнкало (третє місце);
- Ч-12 – Софія Лизень, Олеся Полицька та Максим Каблак (перше місце);
- Ч-21Е – Володимир Федосеєнко, Сергій Моспан та Назар Левицький (перше місце);
- Ч-21Е – Євгеній Миргородський, Микола Якимечко та Олег Вінницький (третє місце).
Естафета в заданому напрямку:
- Ж-12 – Софія Лизень, Софія Полицька та Олеся Полицька (перше місце);
- Ж-14 – Анастасія Каблак та Марта Долинка (перше місце);
- Ж-16 – Наталія Плібанська та Вікторія Баранівська (третє місце);
- Ч-21Е – Володимир Федосеєнко та Назар Левицький (перше місце).
Загальний результат:
- Дорослі – перше місце (вперше в історії);
- Юніори та юнаки – третє місце.
Спортсменів до змагань готували тренери:
- Галина Строчук;
- Микола Коченюк;
- Микола Якимечко;
- Олександр Козачинський.