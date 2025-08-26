Якою буде погода на Івано-Франківщині 26 серпня

26 серпня 2025 року на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, без опадів, температура до +23°C.

Про це інформують в обласному гідрометцентрі.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 21-23° тепла. По області вдень — 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат — 7-12° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.