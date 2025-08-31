Прикарпатські рятувальники транспортували травмовану туристку з гори Хом’як

Рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах

30 серпня о 17:40 до чергового пошуково-рятувального відділення смт Ворохта надійшло повідомлення від туристки, 1971 р.н., жительки м. Бурштин, яка, рухаючись маршрутом на г. Хом’як ,травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників.

Про це передає правда ІФ з посиланням на ДСНС Франківщини

Зв’язок із потерпілою підтримувався, координати місця знаходження було встановлено.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки.

По прибуттю до травмованої, рятувальники надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.