Прикарпатські рятувальники транспортували травмовану туристку з гори Хом'як
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 10:21
Рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах

30 серпня о 17:40 до чергового пошуково-рятувального відділення смт Ворохта надійшло повідомлення від туристки, 1971 р.н., жительки м. Бурштин, яка, рухаючись маршрутом на г. Хом’як ,травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників.

Про це передає правда ІФ з посиланням на ДСНС Франківщини

Зв’язок із потерпілою підтримувався, координати місця знаходження було встановлено.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки.

По прибуттю до травмованої, рятувальники надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Рятувальники евакуюють пораненого на ношах до авто.
Рятувальники накладають шину в лісі

