Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з дзюдо
Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 19:49
10-12 вересня у Вінниці проходили всеукраїнські змагання з дзюдо. Серед учасників були спортсмени з Івано-Франківщини, які показали високі результати.

В заключний день змагань вихованці Надвірнянської СДЮШОР профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» вибороли дві нагороди, пише Правда.

Михайло Свідрак став чемпіоном України, а Галина Ковальська – срібною призеркою змагань.

дзюдо

Напередодні ще дві вихованки Надвірнянської СДЮШОР підіймались на п’єдестал пошани: Анастасія Сикіш виборола срібну, а Анастасія Шевченко –  бронзову нагороди.

Тренують спортсменів заслужені тренери України Євген Боднарук та Андрій Микитин.

