На Прикарпатті працюють 65 підприємств нафтогазової галузі

Станом на січень 2025 року в Івано-Франківській області зареєстровані 65 підприємств, що працюють у сфері нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Ці підприємства охоплюють широкий спектр діяльності — від видобутку сирої нафти й природного газу до виробництва та розподілу газоподібного палива через місцеві трубопроводи, повідомляє Головне управління статистики в області, пише Правда.

Нафтогазова галузь області представлена підприємствами, що здійснюють:

видобуток сирої нафти та природного газу;

надання допоміжних послуг у цій сфері;

виробництво продуктів нафтоперероблення;

виробництво та розподіл газоподібного палива.

Фінансові показники за останні роки свідчать про позитивну динаміку:

Чистий дохід від реалізації продукції у 2023 році становив 3957,3 млн грн , а в 2024 році (за попередніми даними) — 3174,1 млн грн . Найвищий показник був у 2022 році — 8403,9 млн грн , тоді як у 2021 — 7545 млн грн .

у 2023 році становив , а в 2024 році (за попередніми даними) — . Найвищий показник був у 2022 році — , тоді як у 2021 — . Фінансові результати підприємств також демонструють стабільність: у 2022 році галузь показала прибуток у 1255,8 млн грн, у 2023 — 425,5 млн грн, а у 2024 році — 401,9 млн грн. Для порівняння, у 2021 році фіксувалися збитки — -139,5 млн грн.

До слова, 14 вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості — професійне свято тих, хто забезпечує країну енергоносіями, працюючи у важких умовах і з високим рівнем відповідальності.