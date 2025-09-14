Двоє людей загинули в жахливій ДТП на Косівщині. ФОТО

14 вересня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про аварію в селищі Кути Косівського району.

На місце події негайно виїхали поліцейські та рятувальники, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Слідчі попередньо встановили, що 44-річний водій легковика «Chrysler» не впорався з керуванням, зʼїхав з проїзної частини дороги та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП водій та 44-річний пасажир загинули на місці події.

Поліція працює на місці події та встановлює всі обставини ДТП.