Двоє людей загинули в жахливій ДТП на Косівщині. ФОТО
Двоє людей загинули в жахливій ДТП на Косівщині. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 18:16
14 вересня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про аварію в селищі Кути Косівського району.

На місце події негайно виїхали поліцейські та рятувальники, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Поліційний патрульний автомобіль на сільській дорозі

Слідчі попередньо встановили, що 44-річний водій легковика «Chrysler» не впорався з керуванням, зʼїхав з проїзної частини дороги та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП водій та 44-річний пасажир загинули на місці події.

Поліція працює на місці події та встановлює всі обставини ДТП.

