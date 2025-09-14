ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Близько 50 тисяч мешканців Прикарпаття отримають безпечну дорогу. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 18:00
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
На Прикарпатті триває масштабний ремонт дороги, яка з’єднує громади Рожнятівщини та Перегінська, де проживають близько 50 тисяч людей.

Йдеться про дорогу Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч, яка перебувала в критичному стані – аварійний міст, зруйноване покриття, обмежений рух.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, зараз на об’їзній Рожнятова (3,1 км) тривають підготовчі роботи до укладання вирівнюючого шару асфальтобетону.

FB IMG 1757772430450

Загалом у 2025 році вже відновили 7,8 км від села Цінева до селища Перегінське. Як додають в ОВА, на це передбачили понад 15 млн грн з державного бюджету.

