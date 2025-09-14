Повернувся з Польщі у військо: як воює боєць з Франківщини Микола Чуфрида

Микола Чуфрида з Івано-Франківщини на позивний Пророк у перші дні повномасштабної війни повернувся з Польщі в Україну та став на захист держави. Нині він служить у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Що мотивувало “Пророка” йти на фронт та про службу бійця розповіли на Facebook-сторінці 102 бригади, пише Правда.

“Повернувся з Польщі, адже відчував обов’язок — раніше я служив на контракті, був військовозобов’язаним. Також в Україні були сім’я, рідні, близькі. Росіяни не прийшли з нами ігри грати, нас прийшли знищити. Тому я не вагався — відразу взяв баул, який був зі мною, і поїхав в Україну. Приїхав сюди, записався в ТРО, тоді багато друзів, знайомих записували і мені згодом запропонували доєднатися до служби”, — пригадує військовий.

Наразі Микола Чуфрида — сержант матеріального забезпечення 3 батальйону 102 бригади. Воює на Запорізькому напрямку.

“Історія показує те, що потім можна поїхати на Урал, якщо прийде влада росіян. Нам треба допомогти самим собі. Дійсно на початку війни усі прийшли вмотивовані з різних сіл та міст Франківщини. Зустрічав там сусідів, друзів. Цілий батальйон знав один одного. Все було легко. Знав, що можемо покластися один на одного”, — каже Микола Чуфрида.

Також “Пророк” вважає, що у війську потрібні вмотивовані люди. Чоловік заохочує доєднуватися до війська, де служать друзі та знайомі, адже саме довіра рятує у бою.