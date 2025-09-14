Штучний інтелект допоможе популяризувати культурну спадщину в «Давньому Галичі»

Штучний інтелект залучатимуть для промоції культурної спадщини у заповіднику «Давній Галич».

Про це пише Правда з посиланням на директора заповідника Володимира Олійника.

За словами Олійника, у заповіднику започатковують роботу над новими форматами. Серед ключових ідей – створення тематичних відеосерій, інтерактивних дописів та цифрових інструментів, які зроблять історію Галича ближчою та цікавішою для молодого покоління.

“Ми прагнемо зацікавити молоде покоління історією Галича та відкривати нові горизонти. Попереду ще багато цікавого!” – зазначив Олійник.