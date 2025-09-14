ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Скільки коштує і яка всередині найдорожча квартира Івано-Франківська. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скільки коштує і яка всередині найдорожча квартира Івано-Франківська. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 15:15
На вторинному ринку Івано-Франківська квартири коштують у середньому від 38 до 72 тисяч доларів, залежно від кількості кімнат. Однак у місті продають і в рази дорожче житло. Наприклад, квартиру вартістю у понад пів мільйона доларів.

Чим особливе таке дороге житло в Івано-Франківську, які там умови та який вигляд має квартира, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.

Що відомо про найдорожчу квартиру в Івано-Франківську?

Пентхаус розташований у клубному будинку з обмеженим доступом, відеонаглядом та підземним паркінгом. До помешкання входить особисте паркомісце та простора комора площею 8 квадратних метрів.

Коштує найдорожча станом на 10 вересня елітна квартира в Івано-Франківську 575 тисяч доларів.

Сучасний інтер'єр з чорними сходами та великим столом.
Сучасна ванна кімната з дзеркалом і ванною
Сучасна кухня з великими вікнами та стильними меблями.
Тераса з лежаками на даху в місті

Основні характеристики квартири:

  • Загальна площа – понад 250 квадратних метрів.
  • Є два рівні: на першому розташовані кухня-вітальня, 2 спальні, 2 санвузли, гардеробна та кабінет; на другому – спортзал, кладова, ще один санвузол із душем, електросауна з соляною стіною та вихід на терасу.
  • Наявна тераса з краєвидом на парк Шевченка, міське озеро, Карпати та центр міста. Вона облаштована альтанкою з барбекю-зоною, декоративною підсвіткою, палубною дошкою та газоном. Є всі виводи під джакузі.

Який ремонт у помешканні?

Квартира має дизайнерський ремонт з використанням преміальних матеріалів:

  • паркетна дубова дошка та керамограніт;
  • вбудовані меблі, є побутова техніка;
  • система прихованого монтажу міжкімнатних дверей;
  • рекуперація повітря, 4 кондиціонери, підігрів підлоги на обох рівнях;
  • пожежна та охоронна сигналізація, датчики протікання води;
  • індивідуальне газове опалення, бойлер.

Особливої уваги заслуговує власна тераса, яка більше нагадує приватний дворик у центрі міста. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Будинок зданий в експлуатацію, всі комунікації підключені.

Сучасна сауна з дерев'яними лавами та освітленням
Сучасна спальня з великим ліжком

