Скільки коштує і яка всередині найдорожча квартира Івано-Франківська. ФОТО

На вторинному ринку Івано-Франківська квартири коштують у середньому від 38 до 72 тисяч доларів, залежно від кількості кімнат. Однак у місті продають і в рази дорожче житло. Наприклад, квартиру вартістю у понад пів мільйона доларів.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Чим особливе таке дороге житло в Івано-Франківську, які там умови та який вигляд має квартира, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.
Що відомо про найдорожчу квартиру в Івано-Франківську?
Пентхаус розташований у клубному будинку з обмеженим доступом, відеонаглядом та підземним паркінгом. До помешкання входить особисте паркомісце та простора комора площею 8 квадратних метрів.
Коштує найдорожча станом на 10 вересня елітна квартира в Івано-Франківську 575 тисяч доларів.
Основні характеристики квартири:
- Загальна площа – понад 250 квадратних метрів.
- Є два рівні: на першому розташовані кухня-вітальня, 2 спальні, 2 санвузли, гардеробна та кабінет; на другому – спортзал, кладова, ще один санвузол із душем, електросауна з соляною стіною та вихід на терасу.
- Наявна тераса з краєвидом на парк Шевченка, міське озеро, Карпати та центр міста. Вона облаштована альтанкою з барбекю-зоною, декоративною підсвіткою, палубною дошкою та газоном. Є всі виводи під джакузі.
Який ремонт у помешканні?
Квартира має дизайнерський ремонт з використанням преміальних матеріалів:
- паркетна дубова дошка та керамограніт;
- вбудовані меблі, є побутова техніка;
- система прихованого монтажу міжкімнатних дверей;
- рекуперація повітря, 4 кондиціонери, підігрів підлоги на обох рівнях;
- пожежна та охоронна сигналізація, датчики протікання води;
- індивідуальне газове опалення, бойлер.
Особливої уваги заслуговує власна тераса, яка більше нагадує приватний дворик у центрі міста. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Будинок зданий в експлуатацію, всі комунікації підключені.