Прикарпатців попереджають про грози та сильний вітер
Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 14:25
Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про перший рівень небезпечності на території області.

Про це інформує кореспондент Правда.ІФ.

До кінця дня 14 вересня очікуються:

  • грози;
  • пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.

Мешканцям регіону рекомендують дотримуватися заходів безпеки: уникати перебування на відкритих просторах, бути обережними на дорогах та стежити за оновленнями прогнозу погоди.

Штормове попередження в Івано-Франківську, 14 вересня

