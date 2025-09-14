Прикарпатців попереджають про грози та сильний вітер

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про перший рівень небезпечності на території області.
Про це інформує кореспондент Правда.ІФ.
До кінця дня 14 вересня очікуються:
- грози;
- пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.
Мешканцям регіону рекомендують дотримуватися заходів безпеки: уникати перебування на відкритих просторах, бути обережними на дорогах та стежити за оновленнями прогнозу погоди.