Прикарпатців попереджають про грози та сильний вітер

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про перший рівень небезпечності на території області.

Про це інформує кореспондент Правда.ІФ.

До кінця дня 14 вересня очікуються:

грози ;

; пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.

Мешканцям регіону рекомендують дотримуватися заходів безпеки: уникати перебування на відкритих просторах, бути обережними на дорогах та стежити за оновленнями прогнозу погоди.