На війні поліг прикарпатець Роман Кулак

У боях із російськими окупантами трагічно загинув мешканець села Ямниця Роман Любомирович Кулак.

Воїн народився 18 лютого 1980 року в місті Долина, з дитинства жив у Ямниці під опікою бабусі та дідуся. У липні 2024 року Роман був мобілізований і став стрільцем-помічником гранатометника в аеромобільному батальйоні, повідомляють на сторінці громади.

У вересні минулого року зв’язок із військовим обірвався, і він вважався зниклим безвісти. Та через рік надійшла трагічна звістка: 22 вересня 2024 року Роман Кулак загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Богоявленка Донецької області внаслідок штурмових дій російської піхоти.

Про дату та час прощання повідомлять додатково.