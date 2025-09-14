ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг прикарпатець Роман Кулак
Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 14:21
У боях із російськими окупантами трагічно загинув мешканець села Ямниця Роман Любомирович Кулак.

Воїн народився 18 лютого 1980 року в місті Долина, з дитинства жив у Ямниці під опікою бабусі та дідуся. У липні 2024 року Роман був мобілізований і став стрільцем-помічником гранатометника в аеромобільному батальйоні, повідомляють на сторінці громади.

У вересні минулого року зв’язок із військовим обірвався, і він вважався зниклим безвісти. Та через рік надійшла трагічна звістка: 22 вересня 2024 року Роман Кулак загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Богоявленка Донецької області внаслідок штурмових дій російської піхоти.

Про дату та час прощання повідомлять додатково.

