ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Туристка впала і травмувала голову під час підйому на Говерлу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Туристка впала і травмувала голову під час підйому на Говерлу

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 13:30
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Жителька Закарпатської області рухаючись туристичним маршрутом на гору Говерла, впала та отримала травму голови. За допомогою дівчина звернулася до рятувальників.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє ДСНС області.

Для надання допомоги негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, які прибувши до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк».

СХОЖІ НОВИНИ