Туристка впала і травмувала голову під час підйому на Говерлу

Жителька Закарпатської області рухаючись туристичним маршрутом на гору Говерла, впала та отримала травму голови. За допомогою дівчина звернулася до рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС області.
Для надання допомоги негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, які прибувши до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк».