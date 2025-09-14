Косівщина зустріне полеглого Героя Євгена Рубаняка

14 вересня о 15:00 на майдані Незалежності в Косові громада зустріне полеглого Захисника України Євгена Рубаняка, уродженця села Розтоки Кутської територіальної громади.

Майор поліції Євген Рубаняк загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання, пише Правда.

12 вересня, поблизу населеного пункту Олександро-Калинове Донецької області, він отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.

Разом із побратимами Герой мужньо тримав оборону на найскладніших ділянках фронту, до останнього залишаючись вірним присязі. Колеги пам’ятатимуть його як щиру, порядну людину та відданого службі поліцейського.

Йому назавжди 31 рік. У Захисника залишилися любляча дружина та шестирічна донечка.