На війні поліг франківець Юрій Тимофійчук

Під Гуляйполем 10 вересня, під час штурмових дій, в селі Ольгівське загинув військовий з Франківська Юрій Тимофійчук.
Сумну звістку повідомила його дружина Олена.
“Кохання всього мого життя, моє серце, мій розум, моя сила і мої плечі, мій найкращий друг, моя опора, моя Любов Юрій Тимофійчук загинув як Герой України…. ((( скоро Ти повернешся додому….На щиті….Ти завжди будеш в моєму серці, світла і вічна памʼять, коханий мій Юрчику!”, – написала вона.
Чоловік з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Юрія як дуже позитивного, ерудованого, талановитого та незламного воїна і товариша.