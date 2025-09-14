На війні поліг франківець Юрій Тимофійчук

Під Гуляйполем 10 вересня, під час штурмових дій, в селі Ольгівське загинув військовий з Франківська Юрій Тимофійчук.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Сумну звістку повідомила його дружина Олена.

“Кохання всього мого життя, моє серце, мій розум, моя сила і мої плечі, мій найкращий друг, моя опора, моя Любов Юрій Тимофійчук загинув як Герой України…. ((( скоро Ти повернешся додому….На щиті….Ти завжди будеш в моєму серці, світла і вічна памʼять, коханий мій Юрчику!”, – написала вона.

Чоловік з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Юрія як дуже позитивного, ерудованого, талановитого та незламного воїна і товариша.