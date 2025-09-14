ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг франківець Юрій Тимофійчук
На війні поліг франківець Юрій Тимофійчук

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 11:45
Під Гуляйполем 10 вересня, під час штурмових дій, в селі Ольгівське загинув військовий з Франківська Юрій Тимофійчук.

Сумну звістку повідомила його дружина Олена.

“Кохання всього мого життя, моє серце, мій розум, моя сила і мої плечі, мій найкращий друг, моя опора, моя Любов Юрій Тимофійчук загинув як Герой України…. ((( скоро Ти повернешся додому….На щиті….Ти завжди будеш в моєму серці, світла і вічна памʼять, коханий мій Юрчику!”, – написала вона. 

Чоловік з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Юрія як дуже позитивного, ерудованого, талановитого та незламного воїна і товариша.

Усміхнений чоловік у камуфляжі та капелюсі на природі.

