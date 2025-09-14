На Київщині стався вибух на залізниці: пошкоджено інфраструктуру і скасовано низку рейсів

Вночі 14 вересня у Фастівському районі Київщини стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено залізничну інфраструктуру. У нештатну ситуацію потрапив потяг № 73 «Харків – Перемишль», у результаті чого трьом жінкам зндобилася медична допомога. На Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють пресслужба «Укрзалізниці», начальник Київської ОВА Микола Калашник та голова правління УЗ Олександр Перцовський, пише Правда.

Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу, що спричинило аварійну зупинку потяга «Харків – Перемишль» в районі села Калинівка Фастівського району.

За інформацією ЗМІ, причиною зупинки був вибух, що стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею.

О 1:38 начальник Київської ОВА повідомив, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.

«Укрзалізниця» повідомила, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.

«На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі», – написав керівник УЗ.

Пасажирам потяга №73 організували трансфер: частину людей перевезли автобусом до Києва, інші продовжили подорож потягом зміненим маршрутом.

«Трьом жінкам надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці», – повідомив Калашник.

Як зазначив Перцовський, поїзд №73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надзвичайної ситуації під Бояркою, згодом продовжив рух.

«Більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу. Вже о 04:15 поїзд в Києві підхопить цих пасажирів та продовжить рух», – написав він у Facebook.

За даними УЗ, тимчасово були скасовані рейси:

№6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;

№6003 Київ – Козятин;

№6009, №6702 Київ – Миронівка;

№6041 Київ – Васильків-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;

№6540 Фастів – Святошин;

№6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;

№6906 Київ – Ніжин;

№6917 Ніжин – Київ;

№6235 Миронівка – Фастів.

Крім того, обмежено маршрути поїздів:

№895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;

№892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;

№6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Згідно зі словами Перцовського, всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадять на наступні поїзди до Перемишля.