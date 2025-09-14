ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Як обрати телевізор і перевірити його при купівлі
Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 11:04
Сучасний телевізор – це не лише «коробка для перегляду фільмів», а справжній мультимедійний центр. Виробники пропонують десятки моделей з різними функціями, тому покупцеві легко розгубитися.

Щоб придбати оптимальний варіант і не пожалкувати https://kvantsvitlo.in.ua/, варто знати кілька ключових критеріїв вибору та способів перевірки техніки перед оплатою.

Основні параметри вибору телевізора

1. Діагональ і роздільна здатність

  • Орієнтуйтеся на розмір кімнати:
    • 32–43 дюйми – для кухні чи невеликої спальні;
    • 50–55 дюймів – універсальний вибір для вітальні;
    • 65 дюймів і більше – для просторих приміщень або домашнього кінотеатру.
  • Мінімальний стандарт сьогодні – Full HD, але для великих діагоналей краще брати 4K UHD, а у преміум-сегменті — 8K.

2. Тип матриці

  • LED (LCD) – бюджетний варіант, достатній для повсякденного перегляду.
  • OLED – глибокий чорний колір, висока контрастність, але дорожчий.
  • QLED/Mini LED – яскраве зображення, гарна передача кольорів, підходить для світлих кімнат.

3. Частота оновлення екрану

  • 60 Гц – стандарт для телебачення і кіно.
  • 100–120 Гц – оптимально для спорту й ігор.

4. Smart TV і операційна система

  • Android TV / Google TV – величезна кількість застосунків.
  • Tizen (Samsung) або WebOS (LG) – швидка робота й простий інтерфейс.
  • Переконайтеся, що підтримуються потрібні вам сервіси (YouTube, Netflix, Megogo, Sweet.tv тощо).

5. Додаткові можливості

  • HDR для якіснішої картинки.
  • Голосове керування.
  • Bluetooth та Wi-Fi для зручного підключення.
  • Кількість HDMI-портів (для консолей, медіаприставок, ноутбука).

Як перевірити телевізор при купівлі

Навіть найкраща модель може мати дефекти https://kvantiloria.ks.ua/kak-proverit-televizor-pri-pokupke-i-vybrat-bez-defektov/, тому перед оплатою потрібно протестувати пристрій.

  1. Огляньте корпус
    • Ніяких подряпин, тріщин чи люфтів.
    • Стійка підставка, надійне кріплення.
  2. Перевірте екран
    • Увімкніть різні кольори (червоний, синій, зелений, білий, чорний) – так можна помітити «биті пікселі» чи плями.
    • Оцініть рівномірність підсвітки: не повинно бути засвітів по краях.
  3. Звук
    • Увімкніть динамічну сцену (фільм, музичний кліп) і переконайтеся, що звук чистий, без деренчання.
  4. Smart-функції
    • Перевірте роботу меню, швидкість запуску програм, підключення до Wi-Fi.
  5. Порти й пульт
    • Вставте флешку чи HDMI-пристрій і перевірте, чи коректно працює.
    • Перевірте чутливість пульта – він має швидко реагувати на команди.
  6. Гарантія та документи
    • Переконайтеся, що в комплекті є офіційний гарантійний талон.
    • Уточніть умови повернення або обміну у випадку заводського браку.

Висновок

Вибір телевізора – це баланс між вашими потребами та бюджетом. Зверніть увагу на діагональ, якість матриці, частоту оновлення та функції Smart TV.

А перед тим як остаточно оплатити покупку, обов’язково перевірте пристрій у магазині – це вбереже від неприємних сюрпризів і гарантує, що новий телевізор радуватиме вас довгі роки.

