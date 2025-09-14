Як обрати телевізор і перевірити його при купівлі

Сучасний телевізор – це не лише «коробка для перегляду фільмів», а справжній мультимедійний центр. Виробники пропонують десятки моделей з різними функціями, тому покупцеві легко розгубитися.

Щоб придбати оптимальний варіант і не пожалкувати https://kvantsvitlo.in.ua/, варто знати кілька ключових критеріїв вибору та способів перевірки техніки перед оплатою.

Основні параметри вибору телевізора

1. Діагональ і роздільна здатність

Орієнтуйтеся на розмір кімнати: 32–43 дюйми – для кухні чи невеликої спальні; 50–55 дюймів – універсальний вибір для вітальні; 65 дюймів і більше – для просторих приміщень або домашнього кінотеатру.

Мінімальний стандарт сьогодні – Full HD, але для великих діагоналей краще брати 4K UHD, а у преміум-сегменті — 8K.

2. Тип матриці

LED (LCD) – бюджетний варіант, достатній для повсякденного перегляду.

– бюджетний варіант, достатній для повсякденного перегляду. OLED – глибокий чорний колір, висока контрастність, але дорожчий.

– глибокий чорний колір, висока контрастність, але дорожчий. QLED/Mini LED – яскраве зображення, гарна передача кольорів, підходить для світлих кімнат.

3. Частота оновлення екрану

60 Гц – стандарт для телебачення і кіно.

100–120 Гц – оптимально для спорту й ігор.

4. Smart TV і операційна система

Android TV / Google TV – величезна кількість застосунків.

– величезна кількість застосунків. Tizen (Samsung) або WebOS (LG) – швидка робота й простий інтерфейс.

або – швидка робота й простий інтерфейс. Переконайтеся, що підтримуються потрібні вам сервіси (YouTube, Netflix, Megogo, Sweet.tv тощо).

5. Додаткові можливості

HDR для якіснішої картинки.

Голосове керування.

Bluetooth та Wi-Fi для зручного підключення.

Кількість HDMI-портів (для консолей, медіаприставок, ноутбука).

Як перевірити телевізор при купівлі

Навіть найкраща модель може мати дефекти https://kvantiloria.ks.ua/kak-proverit-televizor-pri-pokupke-i-vybrat-bez-defektov/, тому перед оплатою потрібно протестувати пристрій.

Огляньте корпус Ніяких подряпин, тріщин чи люфтів.

Стійка підставка, надійне кріплення. Перевірте екран Увімкніть різні кольори (червоний, синій, зелений, білий, чорний) – так можна помітити «биті пікселі» чи плями.

Оцініть рівномірність підсвітки: не повинно бути засвітів по краях. Звук Увімкніть динамічну сцену (фільм, музичний кліп) і переконайтеся, що звук чистий, без деренчання. Smart-функції Перевірте роботу меню, швидкість запуску програм, підключення до Wi-Fi. Порти й пульт Вставте флешку чи HDMI-пристрій і перевірте, чи коректно працює.

Перевірте чутливість пульта – він має швидко реагувати на команди. Гарантія та документи Переконайтеся, що в комплекті є офіційний гарантійний талон.

Уточніть умови повернення або обміну у випадку заводського браку.

Висновок

Вибір телевізора – це баланс між вашими потребами та бюджетом. Зверніть увагу на діагональ, якість матриці, частоту оновлення та функції Smart TV.

А перед тим як остаточно оплатити покупку, обов’язково перевірте пристрій у магазині – це вбереже від неприємних сюрпризів і гарантує, що новий телевізор радуватиме вас довгі роки.

