Як обрати телевізор і перевірити його при купівлі

Сучасний телевізор – це не лише «коробка для перегляду фільмів», а справжній мультимедійний центр. Виробники пропонують десятки моделей з різними функціями, тому покупцеві легко розгубитися.
Щоб придбати оптимальний варіант і не пожалкувати, варто знати кілька ключових критеріїв вибору та способів перевірки техніки перед оплатою.
Основні параметри вибору телевізора
1. Діагональ і роздільна здатність
- Орієнтуйтеся на розмір кімнати:
- 32–43 дюйми – для кухні чи невеликої спальні;
- 50–55 дюймів – універсальний вибір для вітальні;
- 65 дюймів і більше – для просторих приміщень або домашнього кінотеатру.
- Мінімальний стандарт сьогодні – Full HD, але для великих діагоналей краще брати 4K UHD, а у преміум-сегменті — 8K.
2. Тип матриці
- LED (LCD) – бюджетний варіант, достатній для повсякденного перегляду.
- OLED – глибокий чорний колір, висока контрастність, але дорожчий.
- QLED/Mini LED – яскраве зображення, гарна передача кольорів, підходить для світлих кімнат.
3. Частота оновлення екрану
- 60 Гц – стандарт для телебачення і кіно.
- 100–120 Гц – оптимально для спорту й ігор.
4. Smart TV і операційна система
- Android TV / Google TV – величезна кількість застосунків.
- Tizen (Samsung) або WebOS (LG) – швидка робота й простий інтерфейс.
- Переконайтеся, що підтримуються потрібні вам сервіси (YouTube, Netflix, Megogo, Sweet.tv тощо).
5. Додаткові можливості
- HDR для якіснішої картинки.
- Голосове керування.
- Bluetooth та Wi-Fi для зручного підключення.
- Кількість HDMI-портів (для консолей, медіаприставок, ноутбука).
Як перевірити телевізор при купівлі
Навіть найкраща модель може мати дефекти, тому перед оплатою потрібно протестувати пристрій.
- Огляньте корпус
- Ніяких подряпин, тріщин чи люфтів.
- Стійка підставка, надійне кріплення.
- Перевірте екран
- Увімкніть різні кольори (червоний, синій, зелений, білий, чорний) – так можна помітити «биті пікселі» чи плями.
- Оцініть рівномірність підсвітки: не повинно бути засвітів по краях.
- Звук
- Увімкніть динамічну сцену (фільм, музичний кліп) і переконайтеся, що звук чистий, без деренчання.
- Smart-функції
- Перевірте роботу меню, швидкість запуску програм, підключення до Wi-Fi.
- Порти й пульт
- Вставте флешку чи HDMI-пристрій і перевірте, чи коректно працює.
- Перевірте чутливість пульта – він має швидко реагувати на команди.
- Гарантія та документи
- Переконайтеся, що в комплекті є офіційний гарантійний талон.
- Уточніть умови повернення або обміну у випадку заводського браку.
Висновок
Вибір телевізора – це баланс між вашими потребами та бюджетом. Зверніть увагу на діагональ, якість матриці, частоту оновлення та функції Smart TV.
А перед тим як остаточно оплатити покупку, обов’язково перевірте пристрій у магазині – це вбереже від неприємних сюрпризів і гарантує, що новий телевізор радуватиме вас довгі роки.
