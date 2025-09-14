«Найкращі ігри для Xbox у 2025 році

У 2025 році світ ігор для Xbox продовжує вражати різноманіттям жанрів та масштабністю проєктів. Від довгоочікуваних сиквелів до абсолютно нових історій — геймери отримують унікальний досвід, який поєднує захопливий сюжет, сучасну графіку та інноваційний геймплей.

Цьогоріч бібліотека Xbox поповнилася іграми lootblog.in.ua, що вже встигли стати хітами та зібрати численні позитивні відгуки. Ми зібрали для вас добірку найкращих релізів 2025 року, які варто спробувати кожному шанувальнику консолі Microsoft.

Що має значення

Перш ніж перейти до списку, коротко про критерії, за якими обирали:

Графіка, оптимізація під Xbox Series (X|S)

Геймплей — як новий, так і вдосконалений

Сюжет / атмосфера — щоб “втягувало”

Реплейбілити — бажано, щоб корисно повертатись

Вартість / доступність (наприклад через Game Pass)

Найкращі Xbox ігри 2025 року

Ось кілька ігор, які за оцінками спільноти вже виділяються:

1. Hollow Knight: Silksong

Жанр: Metroidvania

Чому варто: після оригінального Hollow Knight очікування були дуже високі — Silksong виправдовує їх своїм мистецтвом, рівнями, дизайном – це гра, яка вбирає атмосферу, дає багато досліджень, викликів

2. Avowed

Жанр: пригодницьке RPG / фентезі з елементами відкритого світу.

Чому варто: студія Obsidian має добру історію, світ будується ретельно, є магія, мачете, вибір шляху — все, що люблять фанати класичних RPG. Це один із провідних релізів року.

3. Blades of Fire

Жанр: action-adventure / “souls-like” елементи.

Чому варто: створене студією MercurySteam, гра має цікавий мотив зі сталі, клятви; механіки, що нагадують Dark Souls/God of War, але додають своє.

4. Commandos: Origins

Жанр: real-time tactics (тактична гра).

Чому варто: для тих, хто любить ретро-стиль, тактичні завдання з історичним контекстом. Великі карти, можливість підходити до місій по-різному, і добрий баланс між складністю і задоволенням.

5. Towerborne

Жанр: side-scrolling action RPG з елементами beat ’em up.

Чому варто: стильний арт, цікавий сетинг, змішання механік — може стати відмінним вибором, якщо вам подобається дія+світ, не обов’язково величезний відкритий світ.

6. Ninja Gaiden 4 (очікується)

Жанр: hack & slash / бойовик.

Чому варто: серія дуже шанована у фанатів складного бойового геймплею, і нова частина обіцяє повернення до коріння з оновленими механіками. Якщо буде добре оптимізована — то серйозний претендент.

Додаткові, але цікаві вибори

33 Immortals — action roguelike; ще в ранньому доступі, але вартує моніторингу.

Split Fiction — для тих, хто любить кооператив, оригінальні концепти.

А також ігри що вже були популярні і оновлюються / мають доповнення — наприклад Starfield, Elden Ring, Diablo IV і т.д.

Що очікувати / на що бути обережним

Деякі обіцяні ігри можуть затриматись. Навіть якщо оголошена дата — буває переноситься.

Оптимізація: особливо на консолях низького класу або старших поколінь. Іноді чудовий дизайн, але проблеми з фреймрейтом або часом завантаження.

Реплейбілити: не всі ігри мають добрий “end-game” або мотивацію повертатись після проходження сюжету.

