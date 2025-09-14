Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: особливі народні традиції

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього — одне із найважливіших і найбільш урочистих свят для православних українців.

Варто вшанувати святиню, покаятися в гріхах і провести день із чистими думками, пише Правда.

Коли відзначаємо Воздвиження у 2025 році

Раніше Воздвиження Хреста Господнього відзначали 27 вересня (за григоріанським календарем). У 2025 році вшановуємо Здвиження 14 вересня.

У народі свято називають Воздвиження або Здвиження, бо у вересні земля «движеться» до холодів та зими. Й справді, невдовзі після Рівнодення 22 вересня дні ставатимуть коротшими.

Животворчий Хрест Господній, на якому було розіп’ято Ісуса Христа, за переказами відшукали саме у вересні в 326 році в Єрусалимі. Збереглася тільки частина, й саме у цей період хрест «здвигали», тобто показували, людям.

Звичаї на Воздвиження Хреста Господнього

Українці на свято Воздвиження уранці йдуть до церкви на богослужіння, де згадують страждання Ісуса Христа. Цілий день дотримуються посту як пам’ять про жертву Спасителя та для відпущення гріхів. На богослужіннях по всій країні заведено виносити заквітчаний хрест, який вшановують.

Після відвідин служби традиційно влаштовували посиденьки та промовляли замовляння, чекали на пару. Хрести малювали на стінах дому, в стодолах для захисту помешкання. Цього дня починали робити заготівлі на зиму, квасили капусту й готували різні овочі. Також саме Здвиження вважали днем, коли птахи відлітають.

Заборони на свято 14 вересня в народі: