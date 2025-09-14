ЗСУ уразили другий за величиною нафтопереробний завод рф. ВІДЕО

У ніч на неділю, 14 вересня, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем ЗС України атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області рф, який є одним із найбільших НПЗ країни-агресора.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляється на Telegram-каналі СБС ЗСУ.

Там розповіли, що діпстрайк було здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України.

«„Киришинефтеоргсинтез“ є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу», — йдеться у повідомленні.

ДО ТЕМИ: Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний дрон “Оріон”. ВІДЕО

Також зазначається, що уражений НПЗ випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, тому напряму залучений до забезпечення нафтопродуктами російських окупаційних військ.