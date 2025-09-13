Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний дрон “Оріон”. ВІДЕО

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді повідомив про успішне збиття російського безпілотника “Оріон” вартістю понад 5 млн доларів.

Про це пише Правда іф.

«Щойно збито ударно-розвідувальний борт Оріон. 414 обр Птахи Мадяра, команда “Топота”. 16,3 метра — розмах крила, 24 години у повітрі. ТТХ і вартість у мільйонах доларів — у Вікіпедії», — зазначив Бровді.

За його словами, раніше “Птахи Мадяра” вже знищили понад 1500 ворожих дронів, серед яких — “Орлани”, ZALA, Supercam, “шахеди”, “гербери” та “ланцети”.

Найбільшими трофеями підрозділу до цього були “Мерлін” і “Форпост”.