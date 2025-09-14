Франківськ може втратити 600 млн грн через ймовірні зміни у держбюджеті-2026

У 2026 році з бюджету Івано-Франківської громади можуть вилучити 600 млн грн, пише КУРС.
Про це в прямому ефірі на радіо “Західний полюс” розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За його словами, у проєкті бюджету передбачили збільшення вилучень із місцевих бюджетів, зокрема реверсної дотації. Для Івано-Франківська це становить 300 млн грн.
Крім того, у держбюджеті на 2026 рік планують залишати у місцевих бюджетах 60% податків на доходи фізичних осіб (зараз у бюджетах громад залишається 64% ПДФО).
Марцінків каже, що це призведе ще до приблизно 300 млн грн втрат для міського бюджету.
«Звісно, що будемо боротися через народних депутатів України. Того року нам вдалося відстояти 64%, але хотілося б, щоб державна влада була більше зацікавлена у розвитку громад. Люди йдуть до громад, люди не можуть дійти до міністра, до державних чиновників, але дуже легко звертаються до місцевої влади», – пояснює Марцінків.