Ворожі втрати за добу склали 880 військових та 409 одиниць різної техніки

За минулу добу російські війська втратили 880 військових, три танки та 42 артилерійські системи.
Про це у неділю, 14 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1094610 (+880) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11184 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23267 (0)
- артилерійських систем ‒ 32749 (+42)
- РСЗВ ‒ 1487 (+1)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59086 (+261)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61614 (+102)
- спеціальна техніка ‒ 3964 (0)