Ворожі втрати за добу склали 880 військових та 409 одиниць різної техніки

За минулу добу російські війська втратили 880 військових, три танки та 42 артилерійські системи.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у неділю, 14 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно становлять: