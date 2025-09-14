ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За добу ЗСУ ліквідували ще 950 російських окупантів
Ворожі втрати за добу склали 880 військових та 409 одиниць різної техніки

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 07:53
За минулу добу російські війська втратили 880 військових, три танки та 42 артилерійські системи.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1094610 (+880) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11184 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 23267 (0)
  • артилерійських систем ‒ 32749 (+42)
  • РСЗВ ‒ 1487 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1217 (0)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 341 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59086 (+261)
  • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61614 (+102)
  • спеціальна техніка ‒ 3964 (0)
Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 до 14.09.25

