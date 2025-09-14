У Верховинській громаді відкриють меморіальну дошку Герою Михайлу Пататюку

У середу, 17 вересня, у селі Перехресна Верховинської громади урочисто відкриють меморіал полеглому захиснику Михайлу Пататюку.

Михайло Пататюк народився 20 листопада 1976 року в с. Перехресна. Навчався у Перехреснянській середній школі. У 1994 році був призваний на строкову службу до Львова, пише Правда з посиланням на Верховинську селищну раду.

У грудні 2024 року Михайло вступив до лав Збройних сил. Служив розвідником-номер обслуги розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини А5001.

Загинув Герой 23 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання неподалік населеного пункту Звірова, що на Донеччині.

Памʼятну дошку відкриють 17 вересня о 12:00 на стінах Перехреснянської гімназії імені М. Вахнюка.