Калуська громада зустріне двох полеглих Героїв

Сьогодні, 14 вересня, Калуська громада вшановуватиме пам’ять загиблих Захисників України — Івана Думінкевича та Миколи Будзана.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

О 15:00 від Калуської ЦРЛ вирушить траурна колона з тілами полеглих воїнів. Маршрут пролягатиме вулицями міста із заїздом до рідних домів Героїв:

вул. Івано-Франківська, 68 — дім Миколи Будзана;

вул. Сосюри, 2 — дім Івана Думінкевича;

а також вулицями Бандери, Грушевського, Винниченка, проспектом Лесі Українки, бульваром Незалежності, вул. Помаранчевої Революції, вул. Чорновола до ПК «Мінерал».

О 16:00 у ПК «Мінерал» відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться у понеділок, 15 вересня, об 11:00 від ПК «Мінерал». Відправа пройде в церкві Стрітення Господнього (ж/м Підгірки).

Полеглих Героїв поховають на кладовищі у Підгірках.