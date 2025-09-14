Калуська громада зустріне двох полеглих Героїв

Сьогодні, 14 вересня, Калуська громада вшановуватиме пам’ять загиблих Захисників України — Івана Думінкевича та Миколи Будзана.
О 15:00 від Калуської ЦРЛ вирушить траурна колона з тілами полеглих воїнів. Маршрут пролягатиме вулицями міста із заїздом до рідних домів Героїв:
- вул. Івано-Франківська, 68 — дім Миколи Будзана;
- вул. Сосюри, 2 — дім Івана Думінкевича;
а також вулицями Бандери, Грушевського, Винниченка, проспектом Лесі Українки, бульваром Незалежності, вул. Помаранчевої Революції, вул. Чорновола до ПК «Мінерал».
О 16:00 у ПК «Мінерал» відбудеться парастас.
Чин похорону розпочнеться у понеділок, 15 вересня, об 11:00 від ПК «Мінерал». Відправа пройде в церкві Стрітення Господнього (ж/м Підгірки).
Полеглих Героїв поховають на кладовищі у Підгірках.