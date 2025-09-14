Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 вересня

14 вересня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вдень місцями — невеликий дощ, грози.
Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Температура повітря в Івано-Франківську 21-23° тепла. По області — 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат — 15-20° тепла.
Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, в тумані — 600-900 метрів.