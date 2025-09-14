Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 вересня

14 вересня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вдень місцями — невеликий дощ, грози.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 21-23° тепла. По області — 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат — 15-20° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, в тумані — 600-900 метрів.