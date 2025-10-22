Прикарпатські волонтери передали генератори та гелеві пальники для воїнів двох бригад

Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук разом із керівниками благодійних фондів «Код М» Арсеном Савчуком та «ГЕЛМ» Володимиром Джигітою передали чергову партію допомоги нашим захисникам.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади отримали великий вантаж безпечної горючої пасти – так звані заводські окопні свічки, які допомагають військовим зігрітися, приготувати їжу та підтримувати побут у складних умовах фронту.

А для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади передали п’ять інверторних генераторів потужністю 2 та 3,4 кВт – для забезпечення стабільного живлення техніки та обладнання.

Разом із генераторами на фронт вирушила ще одна партія безпечної горючої пасти.