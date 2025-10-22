ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатські волонтери передали генератори та гелеві пальники для воїнів двох бригад

Автор: Оксана Марушкевич
Люди готують коробки для гуманітарної допомоги
Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук разом із керівниками благодійних фондів «Код М» Арсеном Савчуком та «ГЕЛМ» Володимиром Джигітою передали чергову партію допомоги нашим захисникам.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади отримали великий вантаж безпечної горючої пасти – так звані заводські окопні свічки, які допомагають військовим зігрітися, приготувати їжу та підтримувати побут у складних умовах фронту.

А для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади передали п’ять інверторних генераторів потужністю 2 та 3,4 кВт – для забезпечення стабільного живлення техніки та обладнання.

Разом із генераторами на фронт вирушила ще одна партія безпечної горючої пасти.

“Ми маємо не лише говорити про підтримку, а діяти конкретно – допомагати нашим захисникам тим, що реально підсилює їх на передовій. Кожен генератор, кожна окопна свічка – це частинка нашої спільної боротьби”, – підкреслив Руслан Савчук. Допомогу було надано в рамках співпраці з німецьким фондом Blau-Gelbes Kreuz.

Двоє чоловіків поруч із коробками генераторів Scheppach
Двоє чоловіків із коробками гуманітарної допомоги біля авто
Чоловіки тримають картонні коробки біля будівлі
Картонні коробки Scheppach у багажнику автомобіля
Чоловік несе дві картонні коробки до дверей

