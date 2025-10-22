На війні загинув захисник з Івано-Франківщини Ігор Будь

Галицька громада знову в жалобі. 20 жовтня 2025 року перестало битися серце жителя села Вікторів, старшого солдата Ігоря Будя, 1974 року народження.

Як повідомив міський голова Олег Кантор, Ігор Будь присягнув на вірність українському народові ще під час проведення АТО. Відтоді він мужньо боронив Україну у російсько-українській війні, залишаючись вірним військовій присязі до останнього подиху.

Герой повертається додому на щиті — як справжній захисник

«Нехай добрий, світлий спомин про Захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував.

Вічна пам’ять і слава Герою!» — йдеться у повідомленні.

Про дату, час зустрічі траурного кортежу та прощання з Ігорем Будем у Галицькій громаді повідомлять додатково.