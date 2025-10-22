У Франківську засудили лікаря за вимагання хабаря від пацієнта

16 жовтня 2025 року Івано-Франківський міський суд виніс вирок лікарю-рентгенологу обласної клінічної лікарні, який вимагав у пацієнта неправомірну вигоду за надання офіційного висновку після проведеного обстеження.

Згідно з матеріалами суду, лікар після огляду знімку органів черевної порожнини повідомив пацієнта, що отримає висновок лише після передачі 500 доларів США. 8 липня 2025 року чоловік передав гроші в рентгенологічному кабінеті лікарні на вулиці Федьковича, після чого отримав потрібний документ.

Обвинувачений визнав свою вину

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, пояснивши, що кошти використав на власні потреби — зокрема для оплати операції. Він щиро розкаявся та сприяв розслідуванню справи.

Суд визнав, що дії лікаря підпадають під ч.3 ст.354 Кримінального кодексу України — одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за дії з використанням свого становища.

“Під час розгляду справи суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має інвалідність III групи, позитивно характеризується за місцем роботи, добровільно перерахував 10 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України та висловив щире каяття”, – йдеться у описі справи.

Лікар-рентгенолог сплатить штраф

З огляду на це, суд дійшов висновку, що ізоляція від суспільства не є необхідною, і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 500 гривень (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Мобільний телефон обвинуваченого, на який раніше був накладений арешт, суд постановив повернути після набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.