Близько 1050 окупантів та 96 одиниць автомобільної техніки: втрати ворога на 22 жовтня

Автор: Оксана Марушкевич
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько 1 133 250 (+1 050) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 280 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 447 (+11) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 33 914 (+12) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 229 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 72 760 (+160) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 864 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 122 (+96) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 981 (+1) од.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Орієнтовні втрати російських військ станом на жовтень 2025

