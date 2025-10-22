Близько 1050 окупантів та 96 одиниць автомобільної техніки: втрати ворога на 22 жовтня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1 133 250 (+1 050) осіб / persons
- танків / tanks – 11 280 (+2) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 447 (+11) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 33 914 (+12) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 229 (+0) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 72 760 (+160) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 864 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 122 (+96) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 981 (+1) од.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!