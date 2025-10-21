На Прикарпатті у 60 випадках виявлено порушення законодавства в сфері реклами

За 9 місяців 2025 року прикарпатських підприємців оштафували на 153 тисячі 700 гривень за порушення законодавства в рекламній сфері.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області дослідило 535 рекламних носіїв, завели 60 справ про порушення законодавства про рекламу.

За результатами 57 розглянутих справ застосовано 73 санкції до суб’єктів господарювання.

Які санкції застосували:

– 7 рішень про визнання реклами недобросовісною;

– 10 рішень про зупинення розповсюдження реклами;

– 56 рішень про накладення штрафу на суму 153,7 тис. грн.

Основні види порушень:

– реклама знижок (згідно окремого доручення);

– медичні послуги;

– алкогольні та тютюнові вироби;

– дискримінаційна реклама в тому числі в оголошеннях про прийом на роботу

(вакансії)

– об’єкти нерухомості та недержавна мова.

У випадку виявлення порушень у сфері реклами звертайтеся до Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Посадові особи розглядають звернення споживачів щодо порушення вимог Закону України «Про рекламу» та формують справи відносно суб’єктів: рекламодавців, розповсюджувачів та виробників реклами.