На Прикарпатті у 60 випадках виявлено порушення законодавства в сфері реклами

За 9 місяців 2025 року прикарпатських підприємців оштафували на 153 тисячі 700 гривень за порушення законодавства в рекламній сфері.
Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області дослідило 535 рекламних носіїв, завели 60 справ про порушення законодавства про рекламу.
За результатами 57 розглянутих справ застосовано 73 санкції до суб’єктів господарювання.
Які санкції застосували:
– 7 рішень про визнання реклами недобросовісною;
– 10 рішень про зупинення розповсюдження реклами;
– 56 рішень про накладення штрафу на суму 153,7 тис. грн.
Основні види порушень:
– реклама знижок (згідно окремого доручення);
– медичні послуги;
– алкогольні та тютюнові вироби;
– дискримінаційна реклама в тому числі в оголошеннях про прийом на роботу
(вакансії)
– об’єкти нерухомості та недержавна мова.
У випадку виявлення порушень у сфері реклами звертайтеся до Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Посадові особи розглядають звернення споживачів щодо порушення вимог Закону України «Про рекламу» та формують справи відносно суб’єктів: рекламодавців, розповсюджувачів та виробників реклами.