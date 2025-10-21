ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ліцеї на Верховинщині отримали три шкільні автобуси

Автор: Уляна Роднюк
Жовтий шкільний автобус із синіми кулями
Сьогодні, 21 жовтня, кілька ліцеїв Верховинщини отримали новенькі шкільні автобуси, які підвозитимуть дітей та вчителів до навчальних закладів з віддалених сіл району.

Під час візиту до Верховини голова Івано-Франківської ОВА урочисто передала три “школярики” та відзначила працівників освіти, пише Світлана Онищук.

Нові транспортні засоби передали для покращення організації перевезення школярів із важкодоступних та віддалених населених пунктів Верховинщини. Завдяки цьому діти зможуть повноцінно брати участь у навчальному процесі, їздити на спортивні змагання чи культурні події. 

Джерело(а) інформації

Світлана Онищук.
kl.informator.ua

