Прикарпатського лікаря Мирослава Беця нагородили відзнакою “Славетні Галичани”

Під час сесії Івано-Франківської обласної ради лікаря Мирослава Беця відзначили відзнакою “Славетні Галичани”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на “Галку”.

Мирослав Бець працює в одній із лікарень Івано-Франківська, але вже багато років присвячує своє життя збереженню пам’яті про події, пов’язані з Українською повстанською армією.

“Все своє життя він разом з однодумцями поклав на те, щоби нашим дітям передати історію, яка відбувалася на Золотій Поляні Воронівського лісництва на Рогатинщині, де стояла й навчалася знаменита сотня “Сіроманців” УПА. Ця сотня прирівнюється до елітного спецпідрозділу, якщо говорити словами сучасної оборони — вони не зазнали жодної поразки в бою”, — сказала нардепка Оксана Савчук.

За її словами, Мирослав Бец щороку власним коштом утримує територію “Золотої Поляни”, доглядає за місцем пам’яті, аби діти могли побачити криївку, дізнатися про Дмитра Яструба та інших вояків УПА.