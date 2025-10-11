У Росії розбився бойовий гелікоптер Ка-52: екіпаж не вижив

У Росії зафіксовано чергову втрату бойової авіації — розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Аллигатор».
Пише Правда.ІФ з посиланням на кремлівського пропагандиста Іллю Туманова (Fighterbomber).
У своєму телеграм-каналі Туманов натякнув, що росіяни втратили вертоліт Ка-52.
Інший російський пропагандист «Воевода Вещает» повідомляє про загибель двох «досвічених» пілотів. Російське Міноборони не коментує ситуацію, а в публічному просторі відсутні дані про місце падіння та обставини інциденту.
Ударний гелікоптер Ка-52 «Аллигатор» розробки російського ОКБ «Камов», здатний виявляти техніку на значній відстані завдяки встановленій в носовій частині корпусу оптикоелектронній станції.
Він розвиває швидкість до 300 км/год і може здійснювати бойові операції у складних метеоумовах та у будь-який час доби. Проводити розвідку місцевості та здійснювати цілевказання і координацію дій групи бойових гелікоптерів.
Машина здатна уражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу на полі бою та використовуватись в ролі протиповітряної оборони. Ймовірно втрата відбулась під час відбиття нічної атаки на територію Росії.
За даними OSINT-проєкту Oryx, росія втратила щонайменше 50 гелікоптерів Ка-52 знищеними, ще 14 машин зазнали пошкоджень. Точну кількість втрат наразі встановити неможливо. Частину пошкоджених бортів Росія змогла відновити, використовуючи комплектуючі з донорських машин.