Калуська громада зустрічатиме загиблого воїна Вадима Манюка

Автор: Уляна Роднюк
Український військовий, прапор України, вшанування героя
Із 2015 по 2018 рік Воїн брав участь у антитерористичній операції. У березні 2023 року знову став на захист України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.

Герой самовіддано служив старшим навідником кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Із 26 березня 2025 року Захисник вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, стало відомо про те, що Вадим Манюк загинув 24 березня 2025 року в Донецькій області.

Завтра, 12 жовтня, о 14:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

Початок парастасу — о 14:45.

Чин похорону розпочнеться у понеділок, 13 жовтня, об 11:00 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у соборі Всіх Святих Землі Української.

Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

