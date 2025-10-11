ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Директор КП “Коломияводоканал” щомісяця отримує зарплатню в розмірі 52 тис грн

Автор: Уляна Роднюк
За січень-серпень 2025 року на зарплату директора КП “Коломияводоканал” Славомира Зумера Коломия витратила понад 418 тис грн.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Окрім щомісячних доплат міський голова не пошкодував до Дня Незалежності виділити керівнику водоканалу ще й премію у розмірі понад 34 тис грн.

 У 2024 році за поїздки на будівництво фортифікаційні споруди Станіславський двічі давав премії Зумеру по 150%. Тоді зарплата головного водоканальника сягнула 100 000 грн/міс. 

Від початку 2025 року зарплата директора Кп “Коломияводоканал” коливалася від 33 000 до 34 000 грн.

За розпорядженням міського голови до цієї суми щомісяця нараховують 40% доплати, це ще 12 500 –  13700 грн/міс. 

У серпні 2025 року Славомир отримав “премію до свят” у розмірі 34 450 грн. 

“Це було до Дня Незалежності України”, – прокоментував Славомир Зумер.

Відтак у серпні була й найбільша зарплатня – 82 000 грн нараховано, до видачі – 62390 грн.

Повноцінної відпустки директор “Коломияводоканал” за це період не мав, тож від початку року йому нарахували всього 6300 грн відпускних. 

Відтак середня зарплата головного водоканальника Коломиї сягає у 2025 році понад 52 000 грн/міс, чистими виходить майже 40 000 грн у середньому на місяць. 

Детальніше – у таблиці:

Премія 16 вчителів 1

