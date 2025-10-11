Директор КП “Коломияводоканал” щомісяця отримує зарплатню в розмірі 52 тис грн

За січень-серпень 2025 року на зарплату директора КП “Коломияводоканал” Славомира Зумера Коломия витратила понад 418 тис грн.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Окрім щомісячних доплат міський голова не пошкодував до Дня Незалежності виділити керівнику водоканалу ще й премію у розмірі понад 34 тис грн.

У 2024 році за поїздки на будівництво фортифікаційні споруди Станіславський двічі давав премії Зумеру по 150%. Тоді зарплата головного водоканальника сягнула 100 000 грн/міс.

Від початку 2025 року зарплата директора Кп “Коломияводоканал” коливалася від 33 000 до 34 000 грн.

За розпорядженням міського голови до цієї суми щомісяця нараховують 40% доплати, це ще 12 500 – 13700 грн/міс.

У серпні 2025 року Славомир отримав “премію до свят” у розмірі 34 450 грн.

“Це було до Дня Незалежності України”, – прокоментував Славомир Зумер.

Відтак у серпні була й найбільша зарплатня – 82 000 грн нараховано, до видачі – 62390 грн.

Повноцінної відпустки директор “Коломияводоканал” за це період не мав, тож від початку року йому нарахували всього 6300 грн відпускних.

Відтак середня зарплата головного водоканальника Коломиї сягає у 2025 році понад 52 000 грн/міс, чистими виходить майже 40 000 грн у середньому на місяць.

Детальніше – у таблиці: