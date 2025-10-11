ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Якою буде погода 11 жовтня?

Автор: Уляна Роднюк
Пшеничне поле під хмарним небом
Диван на коліщатках в темній вітальні
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

11 жовтня в Україні очікуються дощі з поривами вітру 7 – 12 м/с, місцями до 15 – 20 м/с.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Небо над усією Україною буде вкрите хмарами. Стовпчик термометра в усіх областях показуватиме майже однакову температуру.

Невеликий дощ йтиме по всій країні. Пориви вітру становитимуть 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південно-західній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Середня температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів.

СХОЖІ НОВИНИ