Якою буде погода 11 жовтня?

11 жовтня в Україні очікуються дощі з поривами вітру 7 – 12 м/с, місцями до 15 – 20 м/с.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Небо над усією Україною буде вкрите хмарами. Стовпчик термометра в усіх областях показуватиме майже однакову температуру.
Невеликий дощ йтиме по всій країні. Пориви вітру становитимуть 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південно-західній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Середня температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів.