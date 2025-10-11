На Калущині масово збирають шипшину на продаж

На Калущині триває сезон збору шипшини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Скупники кажуть, що цьогоріч урожай як ніколи добрий. У селах люди масово збирають червоні ягоди й здають їх заготівельникам.

На початку сезону за кілограм шипшини платили 20 гривень, зараз ціна зросла до 25 грн, а подекуди — навіть до 36 гривень. Для багатьох сільських родин це справжній порятунок. Збираючи плоди шипшини, люди мають змогу підзаробити і на ліки, і на побутові потреби. Останній тиждень ціну підняли до 25 гривень.

“Це нелегкі гроші. шипшина колюча, а руки від неї всі подерті до крові. Та все одно йду, бо нічого не вкладаєш і нічим не ризикуєш. Зранку погодувала худобу і в місцевий лісок за шипшиною йду”, — ділиться пані Ганна Сухарник із Рожнятівщини.

Жінка розповідає, що роботи в селі немає, тож збір шипшини став для її сім’ї основним джерелом доходу восени. Разом із чоловіком і трьома дітьми вони вже за пару днів жовтня заробили понад 2 тисячі гривень.

“Діти після уроків також допомагають. А в неділю — всі разом сім’єю йдемо у ліс. Не стидаюся таких заробітків, головне, що заробляємо чесно. Навесні я наймалася у селі і допомагала садити картоплю людям, тепер допомагала її збирати за гроші і навіть ходила у сусіднє село”, — каже жінка.

А ще плоди шипшини вона сушить для чаю — на сонці або в духовці.

У селі Новиця скупники пропонують за шипшину найбільше — 36 гривень за кілограм. Один із заготівельників розповів, що приїжджає навіть у сусідні села, якщо люди назбирають хоча б 50 кілограмів ягід.