Прикарпатські борці вибороли чотири медалі на чемпіонаті України

Прикарпатські борці вибороли золото, срібло і дві бронзи на чемпіонаті України з вільної боротьби U-16 у Черкасах.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У Черкасах завершився чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків U-16, присвячений пам’яті Івана Піддубного. Змагання тривали три дні та зібрали спортсменів з усієї країни.

Прикарпатські борці здобули: