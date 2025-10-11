ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатські борці вибороли чотири медалі на чемпіонаті України

Автор: Уляна Роднюк
Переможці чемпіонату України U-16 з боротьби
Прикарпатські борці вибороли золото, срібло і дві бронзи на чемпіонаті України з вільної боротьби U-16 у Черкасах.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

У Черкасах завершився чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків U-16, присвячений пам’яті Івана Піддубного. Змагання тривали три дні та зібрали спортсменів з усієї країни.

Прикарпатські борці здобули:

  • Валентин Баран (вагова категорія 92 кг) – золото чемпіонату України;
  • Валентин Білейчук (55 кг) – срібна медаль;
  • Василь Дем’янчук (55 кг) – бронзова медаль;
  • Костянтин Роговський (71 кг) – бронзова медаль.

