Росія знову втратила техніку та понад 1000 солдатів

Росія втратила 1 060 солдатів за останній день, загальна кількість втрат особового складу становить 1 121 570 осіб.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку вторгнення Росія втратила 11 247 танків, 23 345 бойових броньованих машин та 33 568 артилерійських систем.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила:
- особового складу – близько 1 121 570 (+1 060);
- танків – 11 247 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+6);
- артилерійських систем – 33 568 (+21);
- РСЗВ – 1 518 (+1);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+ 0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);
- крилатих ракет – 3 859 (+18);
- кораблів та катерів – 28 (+ 0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);
- спеціальної техніки – 3 973 (+0).