Росія знову втратила техніку та понад 1000 солдатів

Росія втратила 1 060 солдатів за останній день, загальна кількість втрат особового складу становить 1 121 570 осіб.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку вторгнення Росія втратила 11 247 танків, 23 345 бойових броньованих машин та 33 568 артилерійських систем.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила: