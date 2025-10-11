ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Росія знову втратила техніку та понад 1000 солдатів

Автор: Уляна Роднюк
Знищена бойова техніка у вогні на полі бою
Росія втратила 1 060 солдатів за останній день, загальна кількість втрат особового складу становить 1 121 570 осіб.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку вторгнення Росія втратила 11 247 танків, 23 345 бойових броньованих машин та 33 568 артилерійських систем.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила:

  • особового складу – близько 1 121 570 (+1 060);
  • танків – 11 247 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 345 (+6);
  • артилерійських систем – 33 568 (+21);
  • РСЗВ – 1 518 (+1);
  • засобів ППО – 1 225 (+0);
  • літаків – 427 (+ 0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);
  • крилатих ракет – 3 859 (+18);
  • кораблів та катерів – 28 (+ 0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+0).

