На Івано-Франківщині розшукують 48-річного Дмитра Волощука

Автор: Уляна Роднюк
Чоловік на фото від Національної поліції України
Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Волощука Дмитра Васильовича, 17.10.1977 року народження, жителя с. Черганівка, Косівського району.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

9 жовтня близько 14:00 пішов з дому в невідомому напрямку та по даний час місце його знаходження не відоме.

ПРИКМЕТИ: зріст – 170- 175 см, худорлявої статури, коротке світле волосся.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” або за телефоном: +380979259686, +380968126273.

