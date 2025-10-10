У Коломиї провели зустріч щодо захисту дітей від жорстокого поводження

У Коломийському районному відділі поліції відбулася зустріч ювенальних поліцейських із фахівцями Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг, а також батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) Коломийської територіальної громади.
Основна мета заходу – недопущення та попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми у ДБСТ.
Під час спілкування учасники обговорили:
- Ознаки та форми жорстокості.
- Способи розпізнавання насилля та нехтування потребами дитини.
Фахівці надали батькам-вихователям практичні рекомендації щодо:
- Ефективних та безпечних способів вирішення конфліктів.
- Підтримки психоемоційного стану дитини.
Ювенальні поліцейські, своєю чергою, роз’яснили алгоритм дій у складних ситуаціях, наголосили на важливості належного виконання батьківських обов’язків та вказали, куди звертатися за допомогою.