У Коломиї провели зустріч щодо захисту дітей від жорстокого поводження

Автор: Уляна Роднюк
Люди на зустрічі про запобігання насильству в сім'ї
У Коломийському районному відділі поліції відбулася зустріч ювенальних поліцейських із фахівцями Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг, а також батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) Коломийської територіальної громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ювенальну Поліцію Прикарпаття.

Основна мета заходу – недопущення та попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми у ДБСТ.

Під час спілкування учасники обговорили:

  • Ознаки та форми жорстокості.
  • Способи розпізнавання насилля та нехтування потребами дитини.

Фахівці надали батькам-вихователям практичні рекомендації щодо:

  • Ефективних та безпечних способів вирішення конфліктів.
  • Підтримки психоемоційного стану дитини.

Ювенальні поліцейські, своєю чергою, роз’яснили алгоритм дій у складних ситуаціях, наголосили на важливості належного виконання батьківських обов’язків та вказали, куди звертатися за допомогою.

