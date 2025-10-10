У Коломиї провели зустріч щодо захисту дітей від жорстокого поводження

У Коломийському районному відділі поліції відбулася зустріч ювенальних поліцейських із фахівцями Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг, а також батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) Коломийської територіальної громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ювенальну Поліцію Прикарпаття.



Основна мета заходу – недопущення та попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми у ДБСТ.

Під час спілкування учасники обговорили:

Ознаки та форми жорстокості.

Способи розпізнавання насилля та нехтування потребами дитини.

Фахівці надали батькам-вихователям практичні рекомендації щодо:

Ефективних та безпечних способів вирішення конфліктів.

Підтримки психоемоційного стану дитини.

Ювенальні поліцейські, своєю чергою, роз’яснили алгоритм дій у складних ситуаціях, наголосили на важливості належного виконання батьківських обов’язків та вказали, куди звертатися за допомогою.